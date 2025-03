I convocati della Fiorentina: C'è un recupero fondamentale in mediana. Non ce la fa Folorunsho

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli: Palladino ritrova Adli dopo più di un mese di stop, ma perde Zaniolo e Mandragora per squalifica. Confermate le assenze di Colpani, che ne avrà ancora per molto, e Folorunsho, che non recupera in tempo. Unico membro della Primavera è Caprini, già aggregato in prima squadra ormai.

Ecco la lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CAPRINI Maat Daniel

4) CATALDI Danilo

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Bioty Moise

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) TERRACCIANO Pietro (P)