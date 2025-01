L'ex allenatore Renzo Ulivieri è intervenuto durante le trasmissioni di Radio Studio Toscana. Il noto tifoso viola ha detto la sua sul difficile periodo che la Fiorentina sta vivendo: “Per uscire dalle sabbie mobili la squadra deve avere pazienza. C’è stato un periodo in cui i ragazzi volavano, ma realtà ora è diversa e questo può essere difficile da digerire. Nei periodo brutti delle squadre possono incidere tanti fattori: tattici, tecnici, sentimentali, di fiducia o di condizione atletica”.

E ha continuato: “Nel suo momento positivo questa squadra mi ricordava la Fiorentina ye-ye, una squadra giovane piena di entusiasmo e di sicurezze. Adesso sta succedendo l'opposto, ma dobbiamo stare tranquilli e ragionare. Anche noi tifosi dobbiamo saper aspettare”.

Infine un passaggio sulla difficile stagione che sta vivendo Andrea Colpani: "il ragazzo deve adattarsi, 3-4 mesi possono non bastare per integrarsi in un nuovo ambiente e una nuova rosa”.