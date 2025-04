A Radio Bruno ha parlato il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, che ha toccato alcuni temi di casa Fiorentina in vista della sfida col Cagliari di domani sera in Sardegna.

‘Palladino deve mettere Gudmundsson in condizione di rendere al meglio’

“Gudmundsson deve giocare sempre, non c’è da discuterne nemmeno. È un calciatore da recuperare e che viene da due gare insufficienti, deve inserirsi ancora meglio nel gioco ma questa è una delle mancanze dell’allenatore, che deve metterlo in condizione di rendere al massimo. L’islandese sconta poi anche gli infortuni avuti, ma è un calciatore che in qualsiasi momento può inventare qualcosa e la Fiorentina col Cagliari deve assolutamente provare a vincere”.

‘La Fiorentina può andare in Europa con 65 punti’

“La Champions è andata, ma il pareggio non vorrebbe dire addio alle ambizioni in campionato. La Fiorentina con 65 punti può andare in Europa, certo occorre un cambio di marcia, la sconfitta sarebbe un colpo molto basso ma non del tutto determinante. A Palladino in certi momenti manca coraggio, e vista la situazione in cui è la Fiorentina talvolta invece servirebbe”.