La Nazione: Follia Milenkovic, ma Biraghi non si arrende

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: "Coppa amara che illusione!".

Sulla partita di ieri leggiamo: “Gli errori, l’orgoglio e il crollo finale Gara da pazzi, follia di Milenkovic Viola all’inferno nei 5’ di recupero”. Sottotitolo: “Atalanta in vantaggio dopo 8 minuti, poi la Fiorentina resta in 10 ma trova la forza di pareggiarla con Quarta Scamacca gol, supplementari a un passo. Nel recupero la squadra si fa cogliere di sorpresa in contropiede”.

Spazio ad un commento intitolato: “L’illusione e le incertezze sul futuro”.

E' il momento delle dichiarazioni: "L'amarezza di Italiano: "Noi sempre in gara Espulsione decisiva". Di spalla invece c'è: "Biro (Biraghi) non si arrende: "Abbiamo dato tutto Ma non è finita qui".