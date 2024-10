Lorenzo Stovini, ex difensore di Empoli e Lecce e tifoso della Fiorentina, è stato intervistato dalla rivista Tutto-Viola sulla gara vinta dai viola in Conference League in casa del San Gallo e la prossima in campionato contro la Roma: "In Conference spesso ci sono partite strane, la Fiorentina era partita contratta un po' a corrente alternata, credo però che anche quest'anno possa arrivare alla fase finale del torneo. Forse i più mi daranno contro ma da tifoso avrei barattato di più una sconfitta col San Gallo con una vittoria domenica sera contro la Roma, poi magari vinciamo anche domenica, me lo auguro e va bene lo stesso".

“Non si possono certo affrontare tutte le partite sempre con gli stessi giocatori”

Sulla parta di Conference League Stovini si pronuncia così: "Ho visto una Fiorentina normale, ci sono stati molti cambi, ma bisogna essere consapevoli che non si possono certo affrontare tutte le partite sempre con gli stessi giocatori. Il fattore che mi è piaciuto di più devo dire che è stata la mentalità messa in campo, nonostante sei andato in svantaggio pur consapevolmente di essere più forte hai ribaltato più volte la gara, e devo dire che anche il San Gallo però si è battuto bene. Certo è che quando si alza un po' il livello il divario vien fuori".

“Una vittoria contro la Roma darebbe ancora più consapevolezza alla Fiorentina”

E sulla gara in programma contro la Roma: “La Fiorentina adesso deve ripartire dal fatto che ha ottenuto tra campionato e coppa quattro vittorie di fila, alla luce della delicata sfida di domenica sera contro la Roma dove una vittoria le darebbe ancor più consapevolezza”.