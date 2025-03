Colpani, ancora la luce non si vede. E quella clausola sul suo contratto diventa una chimera

Non è una bella annata quella che sta vivendo Andrea Colpani. La Fiorentina doveva essere la grande occasione per salire di livello, ma in realtà il giocatore arrivato dal Monza ha fatto una grande fatica sul campo.

Caviglia col tutore

Ora ci si sono messi di mezzo anche i problemi fisici a metterlo fuori dai giochi. E' ancora fermo per un colpo preso alla caviglia nella gara contro il Como a metà febbraio, e sta ancora seguendo un trattamento conservativo (con tanto di tutore) per una lesione di Lisfranc e ancora non si conosce il tempo esatto per il suo rientro.

Quella clausola per il riscatto…

Nel suo contratto d'acquisto è presente la clausola secondo la quale al raggiungimento del 60% di presenze il suo riscatto diventa obbligatorio, con 12 milioni da versare al Monza. Un'ipotesi che sta diventando sempre più remota.