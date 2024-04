Brutta notizia per Gilardino, che perde un top per il finale di stagione. E salterà anche la Fiorentina

Tra meno di due settimane la Fiorentina ospiterà il Genoa di mister Alberto Gilardino, che naviga in acque tranquille in campionato. C’è, però, una brutta notizia per i rossoblù in vista del finale di stagione.

Un top salta la Fiorentina

“Fermo Malinovskyi a causa dell’infortunio rimediato sabato”, così comunica il Genoa alla ripresa degli allenamenti dopo il pareggio contro il Frosinone. Successivamente, una nota ufficiale del club rossoblù definisce l’infortunio dell’ucraino: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Malinovskyi resterà fuori almeno un mese e sicuramente salterà la sfida del 15 aprile contro la Fiorentina.