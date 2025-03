Clausola sì, ma con la scadenza. La Fiorentina punta ad adeguare escape e ingaggio per costruire la rosa del futuro

Moise Kean continua a far parlare di sé anche quando va a giocare con la nazionale italiana. L'attaccante della Fiorentina è reduce da una bella doppietta siglata in azzurro contro la Germania.

La scadenza della clausola rescissoria

Sul Corriere dello Sport-Stadio si analizzano le possibiltà che i viola hanno di costruire il proprio futuro attorno al proprio centravanti. C'è una clausola da 52 milioni di euro che un altro club potrebbe utilizzare per strapparlo i viola, ma questa ha una scadenza precisa: è esercitabile nelle prime due settimane di luglio.

Strategie viola

Sempre sul quotidiano sportivo si legge che la Fiorentina, attorno a Kean, vorrebbe costruire la rosa del futuro. Per blindare l'attaccante ci sarà da adeguare l'ingaggio, ora fissato a 2,2 milioni, e innalzare la clausola rescissoria. Ma è ancora presto per parlarne, anche perché molto dipenderà dal piazzamento finale della squadra in campionato ed eventualmente dal tipo d'Europa in cui giocheranno i viola.