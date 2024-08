Alla fine è il Napoli ad aggiudicarsi un centrocampista cercato anche dalla Fiorentina

Il Napoli ha chiuso la trattativa per un rinforzo importante a centrocampo per Antonio Conte. Marco Brescianini domani sarà in Campania per le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club azzurro per le prossime stagioni.

Operazione in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Il centrocampista del Frosinone era stato cercato anche da Fiorentina e Atalanta, ma alla fine per lui sarà Napoli.