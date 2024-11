Perin: "La Fiorentina è andata più veloce del previsto. Ma conoscevo Palladino e sapevo che..."

Intervistato da Sky, il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato della bagarre che c'è in vetta alla classifica, riservando parole dolci all'indirizzo della Fiorentina.

"Me lo aspettavo che la Fiorentina sarebbe stata in alto - ha detto - perché conosco l'allenatore che aveva fatto bene anche a Monza, e anche la qualità dei singoli. Semmai non mi aspettavo che sarebbero venuta fuori così in fretta, Palladino sta facendo un ottimo lavoro".

Sei squadre in due punti, c'è una grande lotta al vertice: “Sarebbe bello se questa potesse continuare, sarebbe un bello spot per il calcio italiano” ha concluso sull'argomento Perin.