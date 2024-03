A Radio Bruno ha parlato il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini, che è intervenuto sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina l'anno prossimo più competizioni ha meglio è. L'anno prossimo per me è o Europa League o meglio. E' in lotta con Napoli e Roma, ma per me son squadre superiori. Contro i giallorossi sarà fondamentale per la classifica, ci si può avvicinare o allontanare da tutto. Penso che le maggiori chance la Fiorentina le ha nelle coppe e vincendole si va in Europa League”.

E ancora: “La Fiorentina non ha un'ambizione, ha una posizione. Squadre come Bologna o Atalanta possono togliere questo posto alla squadra viola, ma il posto è il suo. L'ambizione è riportare la Fiorentina al quarto posto, ma questa è la storia della Serie A. La storia ci dice che il suo posto è in Europa. Nelle prossime dieci partite si scolpisce la classifica. Spero che qualcuno alla Fiorentina abbia l'ambizione di giocare una Champions, dai giocatori alla società".