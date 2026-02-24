Rastelli: "Kean ha pagato la pressione della conferma tra i top. Quando sei alla Fiorentina ti senti forte, non da retrocessione"

Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante, ha parlato a tuttomercatoweb.com del momento positivo che sta vivendo la Fiorentina e delle squadre in lotta per non retrocedere.

Sulla Fiorentina

"Credo abbia lavorato tantissimo sotto l'aspetto mentale. Quando parti con un obiettivo e poi ti trovi a lottare per un altro al ribasso, cambiano le dinamiche mentali. Tu sei alla Fiorentina e ti senti forte, non ti senti un giocatore da salvezza, ti scontri dunque con la dura realtà. Credo però che lo switch ci sia stato, anche se c'e voluto tempo. I mercato di gennaio ha dato ulteriore mano inserendo gli elementi giusti per lidea di Vanoli".

Sui singoli

"Dopo la straordinaria stagione passata il difficile era confermarsi. Credo che Kean abbia pagato questa pressione di dover dimostrare di essere stato fra i migliori cannonieri della stagione passata. Ora lo vedo più dentro, sereno, sarà un'arma importante e straordinaria per i viola".