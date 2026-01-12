Bocci: "La cessione di Kayode aveva un senso, quella di Fortini no. Gudmundsson alla Roma? Ipotesi che mi fa rabbrividire"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul mercato della Fiorentina e sulle voci che stanno circolando in queste ore.

Sul mercato

“Cedere Fortini e Gudmundsson alla Roma per arrivare a El Sharaawy e Baldanzi è un'idea che mi fa rabbrividire. L'ex Empoli è una scommessa e al massimo potrebbe prendere il posto di Parisi, ma a quel punto non si punta più su un'ala di ruolo”.

Su Fortini

“La cessione di Kayode poteva avere un senso, visto che era chiuso dalle grandi prestazioni di Dodo. Fortini invece non avrebbe senso darlo via. Può giocare anche a sinistra dove Gosens ha una certa età e Parisi soffre quando viene abbassato. L'unica spiegazione è che voglia andarsene. Ora dal mercato mi aspetto un centrocampista di interdizione. Mandragora si è spento dopo l'episodio di Reggio Emilia".