Le cose non vanno come sperato e Vlahovic riflette su una possibile nuova migrazione: "Ci pensano Man Utd e Arsenal"

L'addio a Firenze avvenne di nascosto, di notte, nel gennaio 2022 e per Dusan Vlahovic sembrava di aver sbarcato il lunario. Il serbo non è lontano dalla scadenza del suo contratto con la Juve e starebbe pensando ad una nuova migrazione, stavolta all'estero, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw:

"Intanto per quanto riguarda l’attacco si registra l’interesse di Manchester United ed Arsenal per Vlahovic. I 2 club inglesi ci stanno pensando per la prossima estate".