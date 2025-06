Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata. Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari, come comunicato in una nota dal club sardo. L'allenatore ha firmato un contratto che lo lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il vice di Pisacane sarà Giacomo Murelli, vecchia conoscenza viola visto che fu il collaboratore proprio di Stefano Pioli nella su avventura a Firenze.

Bandiera rossoblù

Pisacane ha totalizzato oltre 400 gare tra i professionisti, di cui più di 150 proprio con il Cagliari. Arrivato in Sardegna nell'estate del 2015, è rimasto per sei stagioni contribuendo alla risalita in Serie A e alla permanenza nel massimo campionato.