Amoruso: "Paratici avrà i suoi motivi, ma in questo momento le tensioni non servono. Abbiamo assistito a cose assurde, ho veramente paura"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Spero davvero che tutto possa rientrare, perché è iniziata una nuova stagione e non si può pensare che ciò che abbiamo visto nelle prime tre giornate sia la realtà. C'è tanto tempo per recuperare e bisogna crederci, mi sento solo di dire che al momento le vicende personali devono passare in secondo piano rispetto al campo. Paratici faccia quello che ritiene giusto nei confronti di Grosso, ma ora c'è da risollevare la squadra e riportare un po' di tranquillità. La gente è stanca di vedere queste situazioni, che poi non portano mai a nulla di buono ma generano solo tensioni dentro e fuori dallo spogliatoio".

“Vanoli deve portare esperienza”

Poi ha aggiunto: “Vanoli l'anno scorso è arrivato in una situazione drammatica e con una rosa molto più ristretta, ora il contesto è diverso. L'allenatore deve mettere la sua esperienza al servizio di un gruppo che di esperienza ne ha poca. Senza sapere bene cosa sia successo è difficile valutare, ma se in qualche maniera si è manifestato un malcontento da parte di Grosso allora Paratici ha fatto bene a intervenire immediatamente”.

“Ho paura”

Infine: “Ho veramente paura, perché abbiamo assistito a una sequela di eventi assurda. Richiamare un allenatore che avevi ritenuto non all'altezza è solo l'ultimo, benché Vanoli rappresentasse al momento probabilmente la soluzione più affidabile. In questi casi i calciatori vivono solo la parte peggiore e restano inevitabilmente influenzati. Mi auguro davvero che non ci siano ripercussioni dal punto di vista dell'unità dello spogliatoio”.