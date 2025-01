Così è se mi pare… - Sui binari del campionato sta passando il treno per l'Europa. La Fiorentina vuol montare o no?

Forse è inevitabile che vada così. Magari non ci sono alternative. Ma possibile che il mercato della Fiorentina (estate o inverno non fa differenza) si concretizzi sempre negli ultimi giorni se non, addirittura, nelle ultime ore?

Si obietterà che vale anche per molte altre squadre. Vero. Infatti credo che si potrebbero stringere le finestre di mercato a due settimane ad agosto e una a gennaio, tanto tutta la prima parte di sedicenti trattative si rivela solo una tarantella di voci, sogni, idee che raramente si concretizzano. Poi, quando scatta il conto alla rovescia, parte la vera campagna acquisti-cessioni, con un rifrullo d’affari che neanche nel black Friday.

Le carenze della Fiorentina

Torniamo alle vicende viola. Purtroppo anche stavolta ho la spiacevole sensazione che si stia perdendo il treno. Le carenze della squadra si conoscevano addirittura all’inizio del campionato. La perdita di Bove ne ha aggiunta una. All’emergenza si è rimediato rapidamente con l’ingaggio di Folorunsho. Alle mancanze note, invece, per ora nulla.

Non per fare la lista a Pradè, tuttavia credo sia opinione comune che alla Fiorentina necessitino un vice Kean di ruolo (non un adattato), un centrocampista che sappia impostare il gioco dei compagni e sgretolare quello degli avversari, un esterno che porti qualche gol alla cassa comune. Ora, con la cessione di Kayode (perdita dolorosa di un giovane sbocciato presto e improvvisamente sfiorito e non se ne comprende il perché) anche un vice Dodo (astenersi da simil Faraoni, grazie).

In compenso è arrivato Pablo Marì a rinforzare il team dei centrali, certamente il più completo con Ranieri, Comuzzo, Pongracic, Valentini (ancora da scoprire), Moreno. Ma i prodotti del Monza hanno una attrattiva irresistibile…

Per non dilapidare il gruzzolo di punti racimolato finora, incrementarlo con investimenti non azzardati e di rendimento (quasi) assicurato, come farebbe un buon operatore di Borsa, serve ben altro.

Il dilemma

Sui binari del campionato sta passando il treno destinazione “coppe europee”, siamo quasi all’ultimo vagone. Facciamo un biglietto, anche di seconda classe, e ci sediamo comodi, oppure aspettiamo di montare sul prossimo merci tra le balle di fieno?