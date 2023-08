Ramadani: "Su Arthur ho fatto fatica, meglio su Bonaventura. Siamo stati a reagire all'entusiasmo della Fiorentina"

Il giocatore del Lecce Ylber Ramadani ha parlato così a margine della partita contro la Fiorentina: “Nel primo tempo siamo partiti male, prendere un gol su calcio d'angolo non è mai positivo. La Fiorentina aveva entusiasmo, all'intervallo però abbiamo capito i nostri errori e nel secondo tempo si è vista la giusta reazione. Arthur? Nel primo tempo l'ho marcato a uomo, nella ripresa invece mi sono spostato su Bonaventura e siamo andati meglio”.

E poi: “Prendere il posto di Hjulmand è una responsabilità, ma il calcio è anche questo. Io punto a fare bene quanto lui se non di più, per aiutare il Lecce a rimanere in Serie A. In Italia il livello è alto, ma io ho già avuto un allenatore italiano e questo senza dubbio mi ha aiutato”.