L'Italia superata dal Portogallo nel ranking UEFA. Serve un'accelerata in Europa per conquistare il quinto slot per la Champions League

Il portale calciomercato.com traccia un primo bilancio di quella che è la classifica legata al ranking UEFA, fondamentale per i posti che la Serie A per la qualificazione in Champions League. Le prime due nazioni a fine stagione, infatti, avranno 5 posti per le proprie squadre per accedere alla massima competizione europea.

La situazione attuale per l’Italia, però, non è delle migliori e ci sono squadre come Milan e Juventus che rischiano l’esclusione dalla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Per calcolare il ranking di una nazione, si contano i punti che derivano da vittorie, pareggi o passaggi del turno in Champions, Europa e Conference League. La soma totale viene, poi, divisa per il numero delle squadre qualificate alle tre competizioni.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA – La classifica, ad oggi, ci dice che l’Italia è stata scavalcata dal Portogallo e momentaneamente occupa il terzo posto del ranking e non avrebbe il quinto posto per la Champions. Questa la lista completa, aggiornata al 7 gennaio:

Inghilterra, 13.500 – (Un posto in più in Champions)

Portogallo, 12.450 – (Un posto in più in Champions)

ITALIA, 11.687

Spagna, 11.000

Belgio, 10.900

Germania, 10.375

Francia, 9.785

Repubblica Ceca, 8.700

Svezia, 8.625

Olanda, 8.000