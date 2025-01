Il punto sul mercato: Comuzzo appeso a un filo di cinque milioni, il tempo stringe. Tutto fatto per Zaniolo, Valentini a Verona fino a giugno. Fagioli...

Si avvicina la fine del calciomercato, si sfiora il -72 ore. E la Fiorentina ha ancora tante questioni da risolvere. Pare esserci un’accelerata sul fronte vice-Kean: l’ultima idea si chiama Marko Arnautovic. L’ostacolo numero uno è l’ingaggio, anche se si andrebbe a trattare di sei mesi di prestito. L’Inter è inflessibile e vuole lo stipendio interamente pagato dal club viola, che intanto può lavorare sul convincere anche il calciatore.

Sbloccato Zaniolo, ci siamo. Discorso diverso per Fagioli

Ci siamo per Nicolò Zaniolo in viola. Si attende solo l’Atalanta, evidentemente d’accordo con la sua partenza (ulteriore testimonianza la non-convocazione per questo weekend). In queste ore sta chiudendo per l’ufficialità di Daniel Maldini in nerazzurro, operazione che libererà definitivamente il classe ‘99 verso Firenze. Pronto un prestito con diritto di riscatto da parte del Galatasaray (proprietario del cartellino), che però potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Fagioli? C’è stato un incontro con la Juventus, che non ha sbloccato l’affare. I bianconeri non hanno accettato la prima proposta viola.

Il tempo stringe e il Napoli tentenna su Comuzzo

Situazione Comuzzo ancora piuttosto intricata. Il Napoli si è fermato: ballano cinque milioni di differenza tra richiesta della Fiorentina e offerta azzurra (40 contro 35). Commisso non vuole scendere ulteriormente, De Laurentiis e Manna prendono tempo e ritengono la cifra un po’ alta. Si va verso la permanenza? Più i tempi si accorciano, più sarà complicato immaginare l’operazione nell’immediato. Domani, in questo senso, è una giornata decisiva.

Valentini va a Verona in prestito. Ikoné saluta, ufficiale

In caso la Fiorentina debba pensare a un suo sostituto, resta l’opzione maxi-scambio con l’Hellas Verona… un po’ da ridefinire. C’è un’operazione che si chiuderà a prescindere dalle dinamiche: Valentini è pronto a vestire la maglia gialloblù in prestito secco fino al termine della stagione. Intanto, è ufficiale un altro addio a titolo temporaneo, quello di Jonathan Ikoné che ha raggiunto il Como.