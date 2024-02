Anche Sabatini non le manda certo a dire ad Italiano: "A Firenze è idolatrato ma ieri ha fatto cose che non ho capito"

Durante uno dei settimanali collegamenti con Radio Serie A, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha voluto criticare il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, non mandandogliele certo a dire. Questo un estratto della sua accura al tecnico gigliato:

“Se ad inizio dicembre mi avessero chiesto chi sarebbe stata la favorita per il quarto posto io avrei fatto il nome della Fiorentina. Nelle ultime settimane però è lei che si sta togliendo da sola dalla rincorsa ad una qualificazione per la prossima Champions. Considero Vincenzo Italiano uno bravissimo allenatore, cosi bravo che a Firenze viene addirittura idolatrato da qualcuno, ma ieri ha fatto cose che non ho capito. Perche ha scelto di mettere tre centravanti tutti insieme, ma soprattutto perche ha scelto di schierare un giocatore di 34 anni come Bonaventura ala sinistra?”.