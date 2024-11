Torna in gruppo anche Biraghi. Il terzino viola corre verso il Pafos

Buone notizie arrivano dal Viola Park, dove quest'oggi si è rivisto in gruppo anche Cristiano Biraghi, che aveva saltato la trasferta di Como per alcune noie fisiche. Il terzino viola ha svolto anche la partitella odierna con i compagni e adesso si candida per tornare tra i convocati di Palladino per la sfida di Conference League contro il Pafos.

Da capire se sulla sinistra agirà dall'inizio lui oppure Parisi, con Gosens che dovrebbe partire dalla panchina in vista del big match contro l'Inter di domenica.