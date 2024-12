Arieccomi qua: Adli è pronto dopo l'abituale pausa infrasettimanale. A Palladino serve il suo verticalizzatore

Non sempre al top della condizione ma per fortuna sempre a disposizione quando è stato strettamente necessario: e così per Yacine Adli è pronto il rientro, dopo la pausa per il match di Coppa Italia, in cui era stato messo k.o. dalla febbre. Il francese spesso viene preservato per acciacchi vari e Palladino lo risparmia per il campionato. Con il Cagliari il verticalizzatore per eccellenza del centrocampo viola tornerà al suo posto, al fianco di Cataldi: lui e De Gea erano i grandi assenti di mercoledì.