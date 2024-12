In ballo su Bove c'è anche la Roma ma nessun contatto Commisso-Friedkin. L'ipotesi remota del monitoraggio senza operazione

Una volta risolte le questioni legate alla strada da prendere per tutelare la propria salute, su Edoardo Bove si discuterà anche in merito al suo cartellino: la Roma si sta informando a distanza della situazione, essendo ancora la proprietaria del cartellino. Secondo il Corriere Fiorentino per ora non c'è stato alcun contatto tra Commisso e i Friedkin, troppo presto per parlare della parte economica.

Secondo il quotidiano, finché non sarà portata a termine l'operazione per il defibrillatore sottocutaneo, per Bove resta viva anche l'ipotesi di un apparecchio di monitoraggio esterno, che eviterebbe l'operazione e cambierebbe le carte in tavola. In ogni caso andranno prima portate a termine tutte le analisi.