Dodô svela i piani di Bove e fa infuriare la Fiorentina: il centrocampista sarà prestissimo al Viola Park

Rimarrà in Ospedale ancora per pochi giorni Edoardo Bove, il tempo di procedere con l'operazione per l'innesto del defibrillatore salvavita e poi le dimissioni poco dopo.

A confermarlo indirettamente è stato Dodo ieri, intervenendo indebitamente al canale Twitch di Passione Fiorentina per annunciare che il ragazzo classe 2002 sarà presto al Viola Park. Un'anticipazione che ha violato la linea del silenzio scelta dalla Fiorentina e che ha fatto infuriare il club, come riportato da La Gazzetta dello Sport.