Kean e un rendimento calato vistosamente: il suo contratto impone ben altro ed è chiamato a ritrovare la forma

La Fiorentina scende in campo a Bergamo con una grande motivazione, ovvero quella di riscattare la pessima prestazione di giovedì, che è stata pesantemente influenzata dalla mancanza di gol. Il destino della squadra si gioca anche su Moise Kean, che dovrà fare da leader per colmare le lacune di Dzeko, Piccoli e Gudmundsson. Il bomber, che lo scorso anno ha segnato 25 gol, è chiamato a ritrovare la forma per dare una scossa a una squadra che stenta sia in difesa che in attacco.

Una netta differenza

Come sottolineato sul Corriere dello Sport di oggi Kean, però, deve riconquistare la fiducia dei tifosi, visto che il suo rendimento è calato rispetto alla scorsa stagione, quando a questo punto aveva già 8 gol in campionato. Ora ne ha solo 2, rispecchiando le difficoltà offensive della Fiorentina, che è anche il quarto peggior attacco del campionato.

Kean e il contratto pesante

La ricerca disperata di gol non sta dando i frutti sperati, con Mandragora (3) come capocannoniere della squadra in Serie A, seguito da Kean (2). I numeri sono allarmanti, e i tifosi si aspettano una reazione forte, soprattutto da Kean. Il suo contratto, con una clausola rescissoria di 62 milioni, impone maggiori responsabilità. La Fiorentina ha bisogno di continuità e di risultati, e il centravanti dovrà dare l’esempio, così come tutta la squadra.