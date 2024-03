Amoruso: "Come si fa a cedere Mina senza comprare un altro centrale? Tutta questa fiducia in Comuzzo non la vedo"

A Radio Bruno Toscana l'ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha commentato le difficoltà difensive della Fiorentina: “Il problema sta a monte. Come si fa a cedere Mina, pur con tutti i suoi limiti, e non prendere un altro centrale? Sento un gran parlare di Comuzzo, ma se quando esce Ranieri entra Mandragora mi chiedo quando possa giocare. Dopo le dichiarazioni di Italiano su di lui mi aspettavo di vederlo in qualche spezzone, ma in realtà non mi sembra ci sia tutta questa fiducia di cui si parla”.

“Come può rendere Parisi se non vede mai il campo?”

E poi su Parisi ha aggiunto: “Il ragazzo sarà chiamato in causa da qui a fine stagione, ma non so come potrà rendere considerando che non vede il campo da settimane. Sulle scelte di ieri dico che chi vince ha sempre ragione, ma se vuoi raggiungere dei risultati serve il contributo di tutti. Roma? La Fiorentina non può adeguarsi al suo ritmo. Il Brighton ha dimostrato che se concedi campo, i giallorossi fanno male. Servirà una Viola viva e cinica”.