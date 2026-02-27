Sarà ancora una sfida in salsa tedesca per l'Atalanta. I ragazzi dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino, dopo aver eliminato con un incredibile rimonta il Borussia Dortmund, se la vedranno con il Bayern Monaco.

La sfida della Dea

l'Atalanta poteva pescare una fra la compagine della Baviera e l'Arsenal. Insomma per la Dea si trattava di capire contro quale dei due squadroni doversi confrontare, ma poco cambiava a livello di carature dell'avversario. Fra la squadra di Bergamo e il Bayern non ci sono precedenti, ma ovviamente i favori del pronostico pendono dal lato tedesco.Il Bayern è una delle squadre favorite per la vittoria finale della Coppa dalle grandi orecchie, ma questa Atalanta può dire la sua contro chiunque…

Altri accoppiamenti

Sfide davvero di altissimo livello in questi ottavi di Champions. Oltre ad Atalanta-Bayern il sorteggio di Nyon ha decretato tutti gli altri accoppiamenti, fra le quali spicca l'ennesimo match fra Manchester city e Real Madrid. Ecco tutte le sfide:

Psg-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Real Madrid-Manchester City, ATALANTA-Bayern Monaco, Newcastle-Barcellona, Atletico Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen-Arsenal.