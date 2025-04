Non è più tempo, fortunatamente, di pensare al Celje e al ‘focoso’, come lo definisce La Gazzetta dello Sport, Albert Riera: nella testa di Palladino c'è solo il Cagliari, con il compito di non far abbassare la sua Fiorentina come fatto contro gli sloveni. Il tecnico viola i ‘giochi di prestigio e i movimenti’ imposti dal suo rivale li ha subiti e non poco nella doppia sfida.

Ma all'orizzonte a medio-termine c'è il Betis, squadra di tutt'altro calibro e che stimolerà più la versione Superman che quella Clark Kent della Fiorentina, già vista contro tutte le big in campionato. A Cagliari e con l'Empoli intanto per fare punti senza subire, poi sarà la volta degli andalusi: e lì la sensazione è che non si rivedrà la Fiorentina affannata di giovedì scorso.