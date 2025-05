Fiorentina: Due milioni per Dzeko. L'attaccante prende tempo perché...

La dirigenza gigliata si sta già muovendo in vista della prossima stagione per risolvere uno dei problemi cronici della Fiorentina 2024/2025 targata Raffaele Palladino.

La mancanza di un attaccante di riserva

La rosa messa in piedi dalla coppia Pradè-Goretti è di tutto rispetto, ma alcune mancanze sono sotto gli occhi di tutti; la più evidente forse riguarda l'assenza di un vero vice-Kean, soprattutto adesso col bomber ai box. Beltran si è dimostrato ancora una volta incapace di giocare prima punta e l'esperimento Zaniolo può essere decretato ormai come fallito. Pradè sembra essere già attivo per risolvere questo problema in vista dell'anno prossimo.

Voci su Edin Dzeko

Dalla Turchia si rincorrono voci di un possibile interesse della Fiorentina per l'attaccante bosniaco in forza al Fenerbahce Edin Dzeko. Secondo Sabah Spor contatti fra l'entourage del calciatore e la Fiorentina sono già avvenuti. I viola sarebbero disposti a mettere sul piatto due milioni a stagione per l'attaccante trentanovenne, approfittando della scadenza del contratto che avverrà al termine di questa annata.

Il bosniaco da parte sua ha evitato, per ora, di dare una risposta definitiva alla dirigenza gigliata, affermando che il suo futuro al Fenerbahce non è ancora chiaro e molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Istanbul. Insomma finalmente la dirigenza si muove per trovare la riserva a Moise Kean, nella speranza che il bomber azzurro rimanga alla Fiorentina un altro anno.