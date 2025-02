A Radio Bruno Toscana, ha parlato il giornalista di Firenze Stefano Cecchi che ha espresso la propria opinione sulla partita di stasera tra Fiorentina e Inter:

“Avrei firmato per un punto in due partite…”

“Giovedì siamo stati leggendari. La Fiorentina ha battuto anche la logica di chi credeva si sarebbe perso alla grande: sfoderata l’impresa. Io avrei firmato per un punto in due partite, siamo già oltre il bilancio, non abbiamo niente da perdere. A Milano oggi dunque con leggerezza, senza pesi addosso che invece saranno tutti sull’Inter che deve vincere per non perdere il Napoli".

“Vi dico cosa dovrà fare Palladino stasera”

"A Milano per fare la nostra partita: con umiltà, sapendo che sono loro i favoriti e che non sarà facile uscirne con dei punti. Palladino dovrà provare a minare le certezze di Inzaghi come fatto a Firenze. Io comunque sono tranquillo per stasera”.