Le nostre PAGELLE: Bonaventura e un assist che è un autentico capolavoro. Menomale c'è chi vorrebbe cedere Nico e Biraghi...

Terracciano: 6 Centesima in maglia viola per lui e altro assalto di un potenziale competitor, per ora, respinto. Incolpevole sul gol di Biraschi, unica parata all'83' su colpo di testa centrale di Retegui.

Kayode: 7 Altra bella sorpresa di serata. Non è facile per nessuno, nemmeno per uno che ha da poco vinto l'Europeo Under 19 presentarsi titolare per la prima volta alla prima giornata di campionato e su di un campo insidioso (come atmosfera) come quello di Genova. Tensione apparentemente inesistente, buon rendimento e mezzi fisici a tratti devastanti. Sale in ritardo sulla rete dell'1-4 del Genoa, tenendo in gioco Biraschi, un errore se vogliamo però veniale vista la situazione di punteggio. Dodô: SV.

Milenkovic: 7 Retegui irretito, praticamente non tocca palla con lui. Sfiora il gol con una conclusione dal limite deviata in angolo. Ammonizione evitabile nel finale, ma anche nel suo caso è un qualcosa di superfluo.

Ranieri: 6,5 Si riparte più o meno dove l'avevamo lasciato nella scorsa stagione, ben inserito nei movimenti difensivi della squadra e a formare una buona coppia con Milenkovic.

Biraghi: 7 Avergli messo in squadra uno come Parisi lo ha motivato tantissimo. Passateci la provocazione (ma mica tanto). E allora ecco che si esibisce subito in uno slalom tra le maglie rossoblu e un destro (avete letto bene) che si insacca sotto la traversa dopo appena cinque minuti. Calcia bene anche il corner del 3-0, dove Nico ci mette molto del suo.

Arthur: 7 Sempre in mezzo alla manovra e non sbaglia nemmeno un pallone. Un po' di calo nella parte finale del match era preventivabile.

Mandragora: 6,5 Per il primo tempo si limita ad una presenza in campo senza tanti segnali di vita. Ad inizio ripresa trova l'inserimento perfetto, assecondato da un tocco eccezionale di Bonaventura, per il 4-0 viola. Duncan: SV.

Gonzalez: 7 Entra sul sinistro e da venti metri lascia partire un fendente affilato che Martinez tocca sul palo. Ma dopo il montante c'è il rapace Bonaventura pronto a ribadire in rete, per il 2-0 viola. Al 40' poi la rete arriva davvero, con un colpo di testa potente e angolato. E così, zitto, zitto, in due reti c'è dentro proprio lui (dedicato a chi vorrebbe che la Fiorentina lo cedesse). Sottil: SV.

Bonaventura: 7,5 Pablito Rossi sarebbe stato contento del suo opportunismo sotto porta, perché quello che ha fatto all'11' è degno dell'ex centravanti della Nazionale. Un gol per ribadire un fatto inequivocabile: Jack è fondamentale per questa squadra. Il tocco morbido per Mandragora (azione del 4-0) è un autentico capolavoro. Infantino: SV.

Brekalo: 6,5 Brillante nel primo tempo dove anche lui converge spesso. Gli manca un po' intraprendenza per poter affondare il colpo.

Nzola: 6 Quasi sempre servito spalle alla porta, a difendere il pallone e a far salire la squadra. Quando avrebbe la possibilità di alzare i giri si ritrova a litigare col pallone e con il primo controllo. Beltran: SV.

Italiano: 7,5 La sua Fiorentina è una macchina quasi perfetta nel primo tempo. Questione Genoa già archiviata dopo 11 minuti. Buona la prima, anzi ottima. Peccato per il gol subito, un clean sheet avrebbe dato ulteriore spinta.