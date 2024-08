Colpani: "Fiorentina è stata una scelta facile, Palladino mi ha migliorato. E pensare che da ragazzo spesso..."

Andrea Colpani è stato uno degli acquisti fatti dalla Fiorentina nel corso di questo mercato estivo. Il giocatore non ha avuto dubbi nell'accettare questa destinazione.

“Firenze scelta facile”

"E' stata una scelta facile - ha detto in un'intervista rilasciata a Fanpage.it - Sono molto felice di essere qui, sin dai primi giorni mi sono trovato bene con tutti e lavorare in un centro sportivo come il Viola Park è davvero fantastico. Firenze è una città bellissima e la gente mi sta mostrando un affetto incredibile. Non potrei essere più soddisfatto".

“Palladino mi ha migliorato”

Anche il rapporto con Palladino è stato importante: "Con il mister mi sono trovato bene sin dall’inizio. È un tecnico preparato e ha l’entusiasmo giusto. Grazie alla sua visione di calcio sono riuscito a esprimermi al meglio, è stato lui a ‘spostarmi' dal ruolo di interno di centrocampo a quello di trequartista. Io ho sempre pensato che giocare più vicino alla porta potesse essere la mia posizione ideale e il mister, da questo punto di vista, ha capito che in quella zona di campo avrei potuto essere più utile alla squadra".

“Da ragazzo invece…”

Da ragazzo Colpani ha fatto molta fatica ad esplodere: "Ero fisicamente gracile e spesso venivo preferito a ragazzi fisicamente più pronti di me. Però quella gavetta mi è stata utile per migliorare sia sul campo che dal punto di vista caratteriale".