Uno dei volti nuovi della Fiorentina è Andrea Colpani. Il trequartista ha parlato ai canali ufficiali del club stamani.

‘Contento del feeling coi compagni, la prima gara sarà difficile’

Sulla gara di Grosseto ha detto: “La prima partita è sempre difficile, contro qualsiasi avversario, anche perché a Monza ho fatto poco ritiro e avevo perso il ritmo partita. Però sono stato molto contento perché ho trovato subito il feeling con i compagni. Sono entrato negli schemi facilmente. Le richieste del mister sono quelle dell'anno scorso e quindi mi viene più facile giocare rispetto ai miei compagni avendole già sentite per due anni”.

‘Voglio arrivare in doppia cifra e migliorare ancora’

Poi ha aggiunto: “Sono un ragazzo molto tranquillo e anche fuori dal campo. Il lavoro è lavoro, sono molto concentrato quando sono sul terreno di gioco. Poi ci sono diversi giocatori che conoscevo già: Sottil, Ranieri, Parisi, Kean e il capitano Biraghi visto che all'ultima convocazione in Nazionale maggiore c'era anche lui. Voglio migliorare e arrivare in doppia cifra, penso che Firenze possa essere molto importante per la mia crescita. È una piazza perfetta con un allenatore forte, faremo una grande stagione".

E infine: “Da piccolo il mio idolo è stato Iniesta, l'illusionista, un grande. Adesso mi piace vedere Bellingham che è completo, mi piace vederlo e prendere qualcosa anche da lui”.