In vista di Fiorentina-Parma, gara in programma il prossimo 13 aprile, i tifosi crociati annunciano che non parteciperanno alla trasferta al Franchi. Ecco quanto hanno scritto: “A Firenze non ci saremo! Viviamo di valori e non è nel nostro essere lasciare indietro nessuno, a partire dai gruppi organizzati fino ad arrivare al ragazzo che si approccia alla sua prima trasferta. Crediamo che il numero di biglietti concessi per il settore ospiti non sia sufficiente, per questo motivo abbiamo deciso di non prendere parte alla trasferta di Firenze. Invitiamo tutta la tifoseria, se in linea con il nostro pensiero, a disertare insieme a noi la trasferta, a seguirci in questa decisione fatta per non lasciare indietro nessuno. Non è un obbligo”.

“La Fiorentina segue le regole UEFA, ma non in Serie A. Assurdo”

E si legge ancora: “A chiunque si rechi a Firenze chiediamo di non appendere pezze, striscioni e stendardi nella balconata, di non prendere iniziativa di tifo nel rispetto di chi il tifo a Parma lo porta avanti […]. Ci sembra assurdo che la Fiorentina rispetti le normative UEFA in Conference League, arrivando ad una disponibilità di 1200 posti del settore ospiti (il 5% della capienza totale), mentre nel campionato nazionale aggira la norma con la complicità e il supporto della lega calcio”.