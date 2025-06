Corriere dello Sport-Stadio: Fazzini, ok alla Fiorentina

In edicola questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio si parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze, di Dodò e dei prossimi possibili colpi di mercato della Fiorentina.

Prima pagina

In prima pagina si legge al centro: “Giglio unico” con la foto di Dzeko". Sopra: “Dzeko entusiasma” e sotto: “Fazzini, contatto Empoli-Viola”.

Pagina 14-15

A pagina 14 si legge: “Adrenalina pura. Dzeko di corsa per la Fiorentina”. Sotto l'approfondimento sulla situazione del terzino brasiliano: “Dodo separato in casa: il rinnovo è in stallo”. A pagina 15 si parla di mercato: “Obiettivo Fazzini, c'è l'ok alla viola”.