“Se squadre come Fiorentina, Inter o Atalanta vincono con qualche episodio arbitrale a favore, non frega niente a nessuno”: questo lo sfogo di Nando Orsi, ex calciatore oggi opinionista, in difesa della Juventus con riferimento anche alla Viola.

Ecco quanto ha detto a Radio Radio: “Ogni volta che la Juventus vince ci fanno due palle così! Per un calcio d'angolo, per un presunto rigore… non voglio fare l'avvocato, ma è un clamore francamente inammissibile. Siamo vecchi e demodé, parliamo sempre delle stesse cose. Con altre squadre non frega nulla a nessuno".