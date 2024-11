Neanche il tempo di esordire in U21 che arriva Spalletti: il salto doppio di Comuzzo che può fare le fortune non solo della Fiorentina

Era stato chiamato, comunque sotto età, ad ottobre dal ct dell'U21 Nunziata per le ultime gare di qualificazione all'Europeo di categoria, senza tuttavia esordire. Il tempo di un'altra sosta e per Pietro Comuzzo è arrivato un salto doppio, direttamente dall'U20 con cui era sceso in campo nei mesi scorsi alla Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrale della Fiorentina è tra le sorprese di questo avvio di campionato, titolare in 9 delle 11 gare di Serie A, esploso con il ritorno della difesa a quattro. Anche se in tal senso, scrive il Corriere Fiorentino, sarà opportuno un riadattamento vista la difesa a tre ormai scelta dal ct per i suoi azzurri.