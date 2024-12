Fiorentina-Inter: Se ne riparla nel 2025!

Fermo restando il fatto che niente conta di più delle condizioni del centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, resta sullo sfondo il fatto che la partita tra i viola e l'Inter dovrà essere recuperata.

Mancanza di condizioni per riprendere oggi

Sì, ma quando? Teoricamente la partita poteva essere ripresa già oggi, ma non c'erano minimamente le condizioni per farlo, per lo stato emotivo che stanno vivendo i giocatori.

Se ne riparla a febbraio

Se ne riparlerà a questo punto non prima del febbraio 2025, anche perché i nerazzurri a inizio anno dovranno giocare la Supercoppa. In seguito bisognerà vedere quali saranno i percorsi delle squadre nelle coppe (Champions, Conference e Coppa Italia).