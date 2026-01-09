L'intermediario di mercato Giocondo Martorelli ha commentato le notizie sul mercato viola durante il Pentasport di Radio Bruno, concentrandosi particolarmente sul caso Paratici e sull'arrivo di Brescianini.

Il nuovo arrivato

"Brescianini è un calciatore giovane - ha detto Martorell commentando il nuovo acquisto viola - non dobbiamo scordarci che lo scorso anno era vicino al Napoli prima di approdare all'Atalanta. Quando un ragazzo ha attenzioni da allenatori come Conte e Gasperini dimostra già le sue qualità. E' nell'età in cui un calciatore esprime la sua massima qualità calcistica. Lo ritengo un acquisto giusto; portare in una squadra giocatori con queste determinate caratteristiche mentali farà bene al gruppo".

Il “caso” Paratici

Martorelli ha detto la sua anche sulla situazione Paratici, di fatto dirigente viola, ma ancora ufficialmente del Tottenham: “Non è una situazione strana, in passato moltissimi dirigenti e direttori lavoravano per 3 squadre. Sicuramente lavorerà in sinergia con Goretti che riesce tranquillamente a portare avanti le trattative. Ma ripeto, la situazione di Paratici non mi sorprende”.