Leonardo Bardazzi, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno del ritorno di Pioli e delle mosse di mercato che lo aspettano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Finalmente l'annuncio di Pioli, lui è super entusiasta e noi molto curiosi: non abbiamo alcun dubbio che lui torni volentieri, essendo la terza volta, e con la Fiorentina ha scritto una bella storia. Mi incuriosisce la sua scelta, a livello professionale: se torna, significa che ha visto del buono e i presupposti sono belli per pensare a una Fiorentina protagonista. Naturalmente, perché questo avvenga, ci vuole che rimanga Kean, come così Gosens, Dodo, De Gea e aggiungere qualcuno di forte che può sempre venire…”

“So che la Fiorentina cerca un centrocampista importante e un vice-Dodo, Fortini si trova meglio a sinistra dove ha giocato anche l'anno scorso: io mi auguro resti, ma sarà Pioli a valutare. C'è da dire che a sinistra la corsia è già piena, e Pioli non lo conosce bene: si dovrà prendere del tempo in ritiro per valutare se può fare comodo, o se magari ci sono offerte per Parisi. Io lo terrei, è un ragazzo per bene e merita considerazione: lui, come Beltran, avranno la possibilità di partire dalla seconda linea e provare a impressionare il nuovo allenatore, come lo stesso Mandragora ha fatto l'anno scorso”

“Finché la Fiorentina non si libera di tutti quegli esuberi, spende più di 100 milioni di costo salariale, una cifra che la società si permette a fatica anche non avendo un euro di debito: questa cifra esagerata va smaltita, dovrebbe stare attorno ai 90 al massimo. L'ovvia priorità di mercato rimane Kean, ma anche il centrocampista che Pioli ha chiesto: al momento comunque la squadra c'è, serve solo iniziare a lavorare insieme e capire le idee del mister”