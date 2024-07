Un pezzo pregiato per il centrocampo: Una necessità per la Fiorentina. E il nome giusto potrebbe esserci...

Con Pongracic e anche Valentini (si cerca sempre di chiudere un accordo per l'immediato con il Boca Juniors, senza dover attendere gennaio per il suo arrivo) la questione difesa potrebbe dirsi chiusa per la Fiorentina. La priorità ora va al centrocampo che dovrà essere rinforzato quanto prima, dove i nomi caldi rimangono quelli di Kristian Thorstvedt e Aster Vranckx.

Rios guadagna consensi

Però, scrive La Nazione, Richard Rios guadagna consensi giorno dopo giorno. Il centrocampista colombiano è un giocatore emerso dall’ultima Copa America.

Un pezzo pregiato

Una trattativa non semplice e comunque costosa quella per il colombiano che gioca nel Palmeiras, per la quale comunque la base non sarà inferiore ai 15 milioni di euro. La Fiorentina in quella zona di campo ha bisogno di metterci un pezzo pregiato.