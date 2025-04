Una scelta cromatica che ha fatto storcere il naso a molti

In un pomeriggio che è stato tutt'altro che positivo per la Fiorentina (pareggio interno col Parma senza emozioni), ha fatto storcere il naso a molti anche la scelta cromatica fatta per la circostanza, ovvero scendere in campo con la maglia rossa, invece della tradizionale viola, o al limite quella viola e nera vista già contro la Juventus.

La compagine gigliata sembrava in trasferta da questo punto di vista, nonostante il fattore campo a proprio favore. Sicuramente questo non ha inciso sul risultato finale, ma ha accentuato una sensazione di frustrazione già presente nei tifosi, derivante da una prestazione della squadra non all'altezza della situazione.