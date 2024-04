Il messaggio criptico di Nico Gonzalez sui social: "Ne guardiamo sempre solo uno"

Non è un periodo semplice per l'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez. Il 2024 negativo della Viola dipende anche dal suo rendimento, mai realmente tornato a ottimi livelli dopo l'infortunio di dicembre rimediato in Ungheria.

“Ne guardiamo sempre solo uno”

L'argentino ha voluto chiarire le sue intenzioni, con un messaggio tuttavia piuttosto criptico. Gonzalez sceglie una foto del pre-partita all'Olimpico di Roma, in occasione della scorsa finale di Coppa Italia, e scrive: “Ne guardiamo sempre solo uno”. Un riferimento agli obiettivi del finale di stagione?

Di seguito, la storia pubblicata da Gonzalez: