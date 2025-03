Contro il Panathinaikos per puntare alla vittoria... Con due gol di scarto! Ma negli ultimi tre mesi i casi sono rarissimi

La super serata al Franchi contro l'Inter con la vittoria per 3-0 e la goleada, sempre in casa, contro il LASK per 7-0. Solo in queste due occasioni negli ultimi tre mesi (17 partite giocate) la Fiorentina è riuscita a battere gli avversari con almeno due gol di scarto, una statistica che servirebbe alla squadra di Raffaele Palladino contro il Panathinaikos giovedì in Conference per passare il turno senza dover affrontare i rigori (in caso di vittoria nei 90' regolamentari con un solo gol di scarto).

Non che le vittorie siano state tante di più nel periodo preso in esame, con la squadra di Palladino che dal 12 dicembre (contro il LASK appunto) ha collezionato appena 5 vittorie in 17 gare giocate. E se guardiamo alla stagione intera, dove la squadra viola ha affrontato fino ad ora 38 partite, solo in 11 occasioni ha portato a casa il risultato con più di un gol di margine (grande aiuto alla statistica lo dà il famoso filotto di vittorie pre Bologna). Serve rincorrere dopo la debacle ateniese. Rincorrere e correre, magari senza arrivare ai rigori. Ma in questo momento è chiaro come non si possa chiedere troppo. Intanto questi sono i numeri.