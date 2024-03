Una Fiorentina senza le due stelle preservate per l'Atalanta

Una Fiorentina senza le due stelle. E' quella che va configurandosi in vista del match di stasera contro il Maccabi Haifa.

Non ancora al meglio

Nicolas Gonzalez ed Arthur si sono allenati ieri in gruppo senza problemi e sono stati regolarmente convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di Conference League. Ma non sono ancora al meglio o non possono garantire un minutaggio elevato.

Preservati per il campionato

E' molto probabile che sia l’argentino che il brasiliano tornino titolari domenica prossima in campionato contro l’Atalanta; preservati dunque per una gara, quella di Bergamo, che dirà quale potrà essere in campionato il destino della Fiorentina.