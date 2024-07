E se l'obiettivo eterno della Fiorentina finisse a Napoli? Il Sassuolo monitora la cifra e le priorità degli azzurri

L'eterno obiettivo in casa Fiorentina, un nome che ha accompagnato tante delle ultime sessioni di mercato, è senza dubbi Domenico Berardi del Sassuolo. L'esterno d'attacco non ha rifatto capolino quest'estate, anche perché ancora infortunato e lontano dalle priorità viola. Ma rappresenta un'occasione per qualche top club.

Berardi a Napoli?

E se Berardi finisse a Napoli? Radio Punto Nuovo riporta un primo approccio tra il club azzurro e il Sassuolo, che intanto ha fissato il prezzo di vendita intorno ai 20 milioni di euro. Richieste che, dunque, non accennano a calare. Il Napoli sorveglia e cerca di sistemare le altre priorità, prima di toccare un reparto comunque già piuttosto affollato.