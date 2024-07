Berardi occasionissima sì ma per due top club della Serie A e solo nelle ultime settimane di agosto

L'accostamento di Berardi alla Fiorentina è un tormentone ricorrente da anni e anni ma non dovrebbe costituire telenovela in questa sessione: secondo gianlucadimarzio.com infatti, il classe ‘94 del Sassuolo è sì un’occasione di mercato, visto l'infortunio e la retrocessione dei suoi, ma più per Napoli e Juve che per la Fiorentina. In ogni caso, ogni tipo di evoluzione della trattativa si concretizzerà nel caso solo nelle ultime settimane di agosto, a fine mercato.