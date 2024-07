Fabio Capello, allenatore di tante squadre, tra cui Juventus, Milan e Real Madrid, ha espresso a La Gazzetta dello Sport il suo parere su quelle che sono per adesso le tematiche più attuali del calciomercato della Fiorentina.

“Kean un bell'acquisto”

Capello ha dichiarato: “Mi è piaciuto l'acquisto di Moise Kean da parte della Fiorentina. In primis perché mi pare sia stato molto ascoltato il nuovo allenatore Palladino, che aveva fatto proprio il nome dell'attaccante italiano per risolvere l'atavico problema del gol in casa viola”.

"Va trovato un degno sostituto di Bonaventura"

E poi ha aggiunto: “Kean non è riuscito ad avere continuità negli ultimi anni, ma ha tutto per esprimersi ad alti livelli e l'appoggio del tecnico l'aiuterà parecchio a far bene a Firenze. Piuttosto alla Fiorentina si potrebbe sentire molto la mancanza di Bonaventura, centrocampista dalle giocate importanti e con gol nei piedi. Penso che la prima esigenza della Viola sia trovargli un degno sostituto, ma non so se Thorstvedt sia la scelta azzeccata. Mentre Gudmundsson sarebbe un grosso sì”.