L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, a fine gara contro il Napoli ha fornito la sua versione sulla sconfitta patita dalla squadra.

“Credo che il piano gara fosse giusto, abbiamo approcciato bene la sfida. Siamo mancati un po' nella riconquista palla, andando troppo in verticale. Siamo una squadra giovane e ci stanno errori come questo e ovviamente dovremo lavorarci su”.

Su Gudmundsson: “Aveva un fastidio alla caviglia, doveva entrare ma ha sentito un po' di dolore e ora valuteremo le sue condizioni. Stava provando a fare uno scatto e si è bloccato. Mi ha detto di avere avuto questo tipo di problema anche al Genoa, era molto dispiaciuto”.

E poi: “Io mi concentro su quello che dobbiamo migliorare, analizzeremo gli errori e continueremo a crescere tutti, io in primis. Ci sono ancora ampi margini. Comuzzo e Moreno hanno fatto una grande prestazione, forse sono stati i migliori, poi è chiaro che hanno fatto due errori, ma non sono preoccupato”.

Su Pongracic: “Era uno degli indiziati a giocare, abbiamo provato lui e Moreno, perché volevamo mettere più densità centrale perché sono bravi sulle catene e secondo me abbiamo fatto bene per larghi tratti. Al di là dei sistemi di gioco è difficile accettare questo 3-0 perché siamo stati castigati da minimi dettagli. Non abbiamo perso sulla difesa a tre o a quattro, ma per la forza delle individualità e degli avversari”.

Infine: “Un bilancio superpositivo finora, siamo una squadra nuova e abbiamo possibilità di migliorare”.